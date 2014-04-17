الصحف الإسبانية تنصب بيل ' ملكا ' في ' جنازة ' برشلونة

مدريد، (إفي): أشادت الصحف الإسبانية الرياضية اليوم في نسخها الالكترونية بالدور الذي لعبه الويلزي جاريث بيل في تتويج ريال مدريد بكأس الملك على حساب غريمه الأزلي برشلونة، في المباراة التي انتهت لصالح الـ"ميرينجي" بنتيجة 2-1.

وفي صدر صفحتها الالكترونية عنونت صحيفة (أس) الإسبانية الرياضية "بيل ملك الكأس".

وأشارت (أس) إلى أن بيل "نجح في حسم اللقاء عقب الركض بجنون لمسافة 60 مترا"، في اشارة للهدف الثاني الذي سجله اللاعب الويلزي.

من ناحيتها قامت (ماركا) بتلاعب بالألفاظ فيما يتعلق بإسم اللاعب ومقاربته من نطق كلمة (قيمة) بالإسبانية وعنونت صفحتها الرئيسية على نسختها الالكترونية "قيمته هي الكأس"، في اشارة لهدفه الثاني الحاسم وانتقاله إلى الـ"ميرينجي" مقابل 100 مليون يورو.

فيما قالت صحيفة (سبورت) الكتالونية أيضا بصدر صفحتها الرئيسية "مدريد يدفن برشلونة الحزين" حيث أشارت إلى أن برشلونة "حلم لبضع دقائق إلا أن بيل أنهى آمال فريق ضائع في نهائي فاز به الريال".

وتوج الريال بلقب الكأس للمرة الـ19 في تاريخه، ليحصد لقبه الأول هذا الموسم والأول لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فيما ودع البرسا ومدربه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو ثاني لقب هذا الموسم بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.