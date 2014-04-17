تاتا يرفض الحديث عن ميسي.. ويؤكد: الصدمة قوية

فالنسيا، (إفي): أكد الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني لبرشلونة اليوم أن صدمة خسارة كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد بهدفين لواحد قوية لأن الأمال المعقودة على هذه المباراة كانت كبيرة، مشيرا إلى أن فريقه دفع ثمن الهجمتين المرتدتين للريال غاليا.

وأقر مارتينو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، بأن فريقه سيطر على مجريات اللقاء، وكان قريبا من منطقة جزاء الفريق الملكي، ولكنه صنع فرصا قليلة للغاية، مشيرا إلى أن خسارة لقب البطولة يؤلمه ويشعره بأنه مدين للجماهير.

وشدد على ضرورة شحن القوى بعد الأسبوع "القاسي للغاية" الذي مر به الفريق، ولكن اللاعبين ملزمين بعدها بمواصلة الكفاح على لقب الليجا، الوحيد المتبقي أمامه رغم تضاؤل فرص البرسا في الفوز به.

واعتبر مارتينو الحديث عن الفوز المستحق غير ملائم في مباراة نهائي، مشيرا "فاز الريال ونهنئهم"، في الوقت الذي تجنب فيه الحديث عن الأداء الفردي للاعبين بسؤاله عن أداء مواطنه ليونيل ميسي.

وقال إنه يكتفي بـ"النية وكرة القدم والسيطرة، إلا أننا افتقدنا العمق"، مبرزا أن ظروف المباراة تحسنت بالنسبة للفريق الكتالوني بعد هدف التعادل، ولكن هجمة مرتدة حسمت المباراة.

وفاز ريال مدريد ببطولة الكأس للمرة الـ19 في تاريخه على حساب برشلونة، الذي ودع قبل أسبوع دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي.