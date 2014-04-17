صورة - صلاح يبارك للنني ويذكره برهان ' تلميع الحذاء '

داعب محمد صلاح جناح تشيلسي صديقه محمد النني زميله السابق في بازل بعدما سجل الأخير هدفه الأول بقميص الفريق السويسري يوم الأربعاء.

سجل محمد النني لاعب وسط بازل هدفه الأول بقميص الفريق، وذلك في مباراته أمام زيورخ في الدوري السويسري.

وقال صلاح في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على انستجرام موجها حديثه للنني: "مبروك يا نني أول هدف"، وسأله مازحا "هل هذا هو الحذاء الخاص بي والذي قمت بتنظيفه عندما خسرت الرهان".

وأرفق صلاح صورة لزميله وهو يقوم بتنظيف حذاء وهو يرتدي قميص بازل.

وانتقل نجم منتخب مصر من بازل إلى تشيلسي في يناير الماضي وترك النني وحيدا مع بطل سويسرا.

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