أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - صلاح يبارك للنني ويذكره برهان ' تلميع الحذاء '

Google+ Print
صورة - صلاح يبارك للنني ويذكره برهان ' تلميع الحذاء ' صورة - صلاح يبارك للنني ويذكره برهان ' تلميع الحذاء '

داعب محمد صلاح جناح تشيلسي صديقه محمد النني زميله السابق في بازل بعدما سجل الأخير هدفه الأول بقميص الفريق السويسري يوم الأربعاء.

سجل محمد النني لاعب وسط بازل هدفه الأول بقميص الفريق، وذلك في مباراته أمام زيورخ في الدوري السويسري.

وقال صلاح في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على انستجرام موجها حديثه للنني: "مبروك يا نني أول هدف"، وسأله مازحا "هل هذا هو الحذاء الخاص بي والذي قمت بتنظيفه عندما خسرت الرهان".

وأرفق صلاح صورة لزميله وهو يقوم بتنظيف حذاء وهو يرتدي قميص بازل.

وانتقل نجم منتخب من بازل إلى تشيلسي في يناير الماضي وترك النني وحيدا مع بطل سويسرا.

شاهد هدف النني من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»