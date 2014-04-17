السبكي: لم يصلنى قرار وقف مجلس الوزراء لـ”حلاوة روح”..وهناك أعداء للنجاح

قال محمد السبكي، منتج فيلم “حلاوة روح”، إنه فخور بعمله السينمائي، مطالبا من هاجموا الفيلم “يشوفوه وبعدين يحكموا هل هو يخدش الحياء العام أم لا؟”.

وأضاف “السبكي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” مع الدكتور معتز عبد الفتاح، على قناة “المحور”، مساء الأربعاء: “أنا لم يصلني أي جواب أو قرار بخصوص ما أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بوقف فيلم “حلاوة روح “.

وتابع: “الفيلم مستمر وشغال في كل مكان في الدنيا، عدا قطر، ومحدش كلمني وأنا سمعت قرار رئيس الوزراء مثل الجميع “.

وواصل “السبكي” حديثه قائلا: “الناس الكذابة روجت لشائعات بخصوص وقف البرنامج في الإمارات وهذا لم يحدث لأنه عُرض اليوم هناك ، والبلد الوحيدة التي لم يعرض فيها قطر”.

وتعليقا على من يهاجمون فيلم “حلاوة روح”، قال “السبكي”: “دي ناس لا تتقي ربنا لأنها لم ترى الفيلم، والولد الصغير دوره جيد جدا ، أنا فخور بالفيلم ده، وشوفوا الفيلم بعينكم ثم احكموا عليه”.

وأوضح أن “حلاوة روح” لا يخدش الحياء العام، والفتى الصغير الذى ظهر بمشاهد الفيلم لم يرتكب شئ ، لكن هناك حاقدون يريدون النيل منه .