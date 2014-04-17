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نقابة الصيادين بشمال سيناء تؤيد المشير السيسى

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نقابة الصيادين بشمال سيناء تؤيد المشير السيسى نقابة الصيادين بشمال سيناء تؤيد المشير السيسى

ارشيفية

نظمت نقابة الصيادين بشمال سيناء مؤتمرًا جماهيريا بمقعد ( ديوان ) الحاج عبيد البدارين بالعريش ، وذلك لتأييد ودعم المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

وأعلن  الحاج سمير السيد نقيب الصيادين بشمال سيناءدعم النقابة للمشير السيسى لرئاسة الجمهورية، وكذا دعمها للقوات المسلحة فى عملياتها الأمنية ضد البؤر الارهابية بشمال سيناء.

وطالب بانشاء ثلاجات كبيرة للأسماك بشمال سيناء، وانشاء محطة تموين وقود بميناء العريش البحرى لتزويد مراكب الصيد بالوقود ، ورفع معاش الصيادين بعد بلوغه سن التقاعد من 110 جنيهات فى الشهر الى 1200 جنيه فى الشهر ، وتخفيض سن التقاعد للصيادين من 65 الى 55 عاما ، وانشاء مزارع سمكية على البحر المتوسط وبحيرة البردويل وليس على الآبار.

من جانبها أكدت سلوى الهرش المتحدث الرسمى باسم حملة المشير السيسى بشمال سيناء أنه سيتم تنظيم عدة مؤتمرات جماهيرية بمختلف مقاعد ودوواين القبائل والعائلات بشمال سيناء لدعم وتأييد المشير السيسى لرئاسة الجمهورية.
> أ ش أ

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