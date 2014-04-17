أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير اليابان لدى أديس أبابا يؤكد استمرار بلاده فى دعم جهود الحكومة الاثيوبية لتحقيق خطة النمو والتحول

Google+ Print
سفير اليابان لدى أديس أبابا يؤكد استمرار بلاده فى دعم جهود الحكومة الاثيوبية لتحقيق خطة النمو والتحول سفير اليابان لدى أديس أبابا يؤكد استمرار بلاده فى دعم جهود الحكومة الاثيوبية لتحقيق خطة النمو والتحول

اليابان

أكد السفير اليابانى لدى إثيوبيا ” كازوهيرو سوزوكى أن اليابان ستستمر فى دعم الجهود الاثيوبية الرامية إلى تحقيق أهداف خطة النمو والتحول فى إثيوبيا .

ونقل مركز ”  والتا ” الاعلامى الاثيوبى عن السفير اليابانى قوله خلال مراسم حفل لتقديم منحة يابانية لمساعدة المزارعين الاثيوبيين على شراء أسمدة زراعية ” إن هذه المنحة تمثل رمزاً على الصداقة بين اليابان وإثيوبيا ، وإن هذه المنحة تدل على أن المساعدات اليابانية لا تقتصر على مجالات بناء الجسور والطرق، بل تمتد إلى الزراعة أيضا فى إثيوبيا ، التى مازالت تمثل أكبر قطاع فى الاقتصاد الاثيوبى وأن تحسين الانتاج الزراعى سيساهم بدرجة كبيرة فى تحقيق النمو الاقتصادى الاثيوبى”.

وأشار السفير اليابانى إلى أن المنحة التى تم التوقيع على إتفاق بشأنها تعتبر واحدة من المنح التى كان قد إلتزم بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى خلال زيارته لاثيوبيا فى شهر يناير الماضي.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد