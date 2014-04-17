سفير اليابان لدى أديس أبابا يؤكد استمرار بلاده فى دعم جهود الحكومة الاثيوبية لتحقيق خطة النمو والتحول

أكد السفير اليابانى لدى إثيوبيا ” كازوهيرو سوزوكى أن اليابان ستستمر فى دعم الجهود الاثيوبية الرامية إلى تحقيق أهداف خطة النمو والتحول فى إثيوبيا .

ونقل مركز ” والتا ” الاعلامى الاثيوبى عن السفير اليابانى قوله خلال مراسم حفل لتقديم منحة يابانية لمساعدة المزارعين الاثيوبيين على شراء أسمدة زراعية ” إن هذه المنحة تمثل رمزاً على الصداقة بين اليابان وإثيوبيا ، وإن هذه المنحة تدل على أن المساعدات اليابانية لا تقتصر على مجالات بناء الجسور والطرق، بل تمتد إلى الزراعة أيضا فى إثيوبيا ، التى مازالت تمثل أكبر قطاع فى الاقتصاد الاثيوبى وأن تحسين الانتاج الزراعى سيساهم بدرجة كبيرة فى تحقيق النمو الاقتصادى الاثيوبى”.

وأشار السفير اليابانى إلى أن المنحة التى تم التوقيع على إتفاق بشأنها تعتبر واحدة من المنح التى كان قد إلتزم بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى خلال زيارته لاثيوبيا فى شهر يناير الماضي.

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