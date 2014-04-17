سيتي يضع نفسه تحت ضرس ليفربول وتشيلسي بالتعادل مع سندرلاند

أهدر مانشستر سيتي نقطتين جديدتين في سباق قمة الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع سندرلاند بهدفين لمثليهما مساء الأربعاء.

المباراة أقيمت في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، وشهدت غياب يايا توريه عن صفوف سيتي بسبب الإصابة.

وخسر سيتي نقاطا للمرة الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة المنصرمة.

وقبع سيتي في المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 71 نقطة، وراء تشيلسي بأربع نقاط وخلف ليفربول المتصدر بـ6 نقاط.

ولسيتي مباراة واحدة مؤجلة.

تعويض يايا

المثير أن سيتي لم يتأثر سلبا بغياب يايا توريه في بداية المباراة، بل تقدم مبكرا عن طريق فرناندينيو في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

لكن سيتي بعد الهدف تراجع للدفاع بدون مبرر واضح، كما ظهر تأثر سيرخيو أجويرو بإصابته القديمة ولم يستطع تقديم الكثير.

كونور ويكام لاعب سندرلاند استغل تقهقهر سيتي، وسجل هدفين متتاليين للفريق الضيف في الدقيقتين 73 و83.

وكان سيتي أن يخسر اللقاء لولا خطأ ساذج من حارس سندرلاند في التعامل مع تصويبة سمير نصري، التي دخلت المرمى تتهادى رغم ضعفها.