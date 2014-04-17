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دي ماريا: فوز عن استحقاق

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دي ماريا: فوز عن استحقاق دي ماريا: فوز عن استحقاق

فالنسيا، (إفي): أهدى الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا الى جماهير فريقه لدعمها المستمر له ولزملائه.

وتوج الريال بلقب الكأس اليوم للمرة الـ19 في تاريخه على حساب غريمه الأزلي برشلونة بهدفين لواحد في المباراة النهائية على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا.

وصرح دي ماريا عقب الفوز "الأمور سارت بشكل جيد معنا، الفوز جاء عن استحقاق بعد العمل الكبير الذي قمنا به على مدار الموسم".

وأضاف النجم الأرجنتيني "لا يمكن خسارة شيء آخر، الجمهور يدعمنا منذ الفندق حتى الملعب، هذا الكأس من أجلهم".

وعن تألقه على الصعيد الفردي، أجاب "نعمل في مجموعة واحدة، الفرحة تعم على الجميع، سنعود الى مدريد لنحتفل في ميدان سيبيليس".

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