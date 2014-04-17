رونالدو: ياريتني كنت معاهم

مدريد، (إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني إن فريقه الذي توج اليوم بكأس الملك عقب الفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 في النهائي عرف "كيف يتفوق على المعاناة ويستحق اللقب لأنه كان الأفضل".

وتوج الريال بلقب الكأس اليوم للمرة الـ19 في تاريخه على حساب غريمه الأزلي برشلونة بهدفين لواحد في المباراة النهائية على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا.

وقال اللاعب الذي لم يشارك في المباراة بسبب الاصابة في تصريحات للتليفزيون الإسباني: "أنا سعيد للغاية، الفريق قدم مستوى جيدا وتخطى المعاناة، الآن علينا النظر لما تبقى في الموسم، يتبقى لقبان وسنكافح من أجل التتويج بهما".

وأضاف كريستيانو "كنت أرغب في اللعب ولكن لم أتمكن، الحقيقة أن باقي الزملاء لعبوا بصورة جيدة، بل جيدة للغاية".

وأردف اللاعب "أنا الأن في حالة أفضل كثيرا مما سبق، وأرغب في العودة، لا يوجد من يرغب في هذا الأمر أكثر مني".

وأعرب الـ(دون) عن ثقته في اللحاق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني حيث أكمل "سيكون صراعا رهيبا من أجل الوصول للنهائي، علينا التركيز في بقية المنافسات المتبقية، أقدم التهنئة للمدرب وبقية زملائي على مجهودهم الرائع".