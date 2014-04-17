ضبط مستشار مرسي السابق بمطار طبرق الليبي

ألقت مديرية أمن منفذ مطار طبرق الليبي ، وعناصر أمن الجوازات القبض على، محمد أحمد شحاتة مستشار الرئيس المصري السابق محمد مرسي ، بتأشيرة مزوّرة أثناء توجهه إلى تركيا عبر مطار طبرق.

وأكد مدير مطار طبرق الدولي ، العقيد محمد منفور في تصريح لـ”بوابة الوسط” أن شحاتة ضبط بعد وضع التأشيرة على المنظومة الإلكترونية واتضح أنها مزورة ودخل البلاد بطريقة غير شرعية.

وأشار العقيد منفور ، إلى أن أمن المطار أجرى تحقيقا مع مستشار الرئيس المصري السابق، واعترف بدخوله ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية مقابل مبلغ 500 دينار ليبي، ونزل بفندق “زهرة البطنان” بالمدينة.

وأضاف منفور أن عملية التفتيش أسفرت عن وجود مبالغ مالية بحوزة المضبوط بواقع: “31.000″ دولار، و”2000″ يورو، و”36.000″ ريال سعودي، و”725″ ليرة تركية، و”1375″ جنيهًا مصريًا، و”950″ دينارًا ليبيًا.

وأوضح منفور أن مدير منفذ المطار ،العقيد ميلود العبيدي قام بالاتصال بوزارة الداخلية، وتم عن طريق التنسيق إرسال “شحاتة” إلى العاصمة طرابلس برفقة كلٍ من رئيس عرفاء أحمد طالب المنفي والشرطي المهدي سعد المنفي، وتم تسلميه إلى أمن مطار طرابلس الدولي، متابعًا أنه بعد الاتصال بوزارة الداخلية أكّدت أن “شحاتة” لدى الجهات المختصة.

ووجه العقيد منفور، تحيه شُكر وعرفان إلى عناصر مديرية أمن منفذ مطار طبرق وعناصر الجوازات، لرفضهم الرشوة التي عرضها عليهم مستشار الرئيس المصري السابق محمد مرسي حسب “بوابة الوسط”.

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