الانتهاء من مشروع خليفة السكني في الربع الثالث من 2014

كشفت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ"البيان" عن أن العمل على مشروع خليفة السكني والذي يعتبر من المشاريع السكنية الصديقة للبيئة في منطقة النهضة بدبا الفجيرة ويضم 384 وحدة سكنية يتم إنجازه وفقا للجدول الزمني في الربع الثالث من 2014، حيث تم الانتهاء من 102 فيلا سكنية، مؤكدة أن البرنامج استخدم تسعة معايير بيئية في المشروع مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 20 مليون كيلو وات وهو ما يعادل 7.8 ملايين درهم سنويا.

تصريح

وأوضحت على هامش معرض ويتكس 2014 لتكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة أن العمل على المشروع سينتهي بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الفندي: "استخدمنا تسعة تطبيقات بيئية في هذا المشروع والذي يعتبر من المجمعات السكنية الصديقة للبيئة ويحتوي على وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتشجعهم على اتباع نمط حياة أكثر استدامة بالإضافة إلى استيفاء متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية."

معايير بيئية

وأضافت المهندسة الفندي بان البرنامج قبل البدء بأي مشروع يقوم بوضع معايير بيئية معينة في المشروع والتي ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة وأيضا يكون صديقا للبيئة، مشيرة إلى أنه تم وضع معايير بيئية في المجمع استناداً إلى المعايير الدولية والمحلية لتطبيقات الاستدامة وتم دراسة أنظمة ومواد بيئية عديدة تعتمد على مصدر الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل مصروفات الطاقة ثم اختيار الملائم منها للمشروع ليتم تنفيذه على الوحدات السكنية في المجمع.

وراعى البرنامج استخدام أنظمة لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق استخدام سخانات تعمل بالطاقة الشمسية وإضاءة الفلوريسنت، إضافة إلى استخدام أنظمة تقليل الكسب الحراري كالطابوق الحراري والعوازل والزجاج المزدوج العازل والعازل الحراري لحلوق الألمنيوم. وأيضا تم استخدام أنظمة لتقليل استهلاك المياه عن طريق صمامات لتقليل تدفق المياه وتجميع مياه التكييف المتكثفة لإعادة استخدامها.

وتم التنسيق بين جميع هذه الأنظمة لتقليل البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة وتحقيق مستوى ملائم من الخفض كما تم اعتماد معظم المواد المدنية ومعظم المواد الميكانيكية والكهربائية في المشروع ويقوم مهندسو البرنامج بالاطلاع على آلية التنفيذ بشكل دوري ومراقبة مواقع العمل."

تفوق

قالت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان: "وبفضل هذه المعايير البيئية، فزنا العام الماضي بجائزة الامارات للطاقة في دورتها للعام 2013 عن مشروع مجمع السيوح السكني في امارة الشارقة والذي يضم 409 مساكن بتكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون و235 ألفا و301 درهم، وتقدر المساحة الإجمالية لموقع المشروع بـ736,968.00 متر مربع.

وتم إنجاز 114 فيلا سكنية في المشروع ومن المتوقع ان يتم تسليم المشروع في بداية الربع الثالث من العام الجاري. ومن الاسباب التي أدت الى فوز مجمع السيوح بالجائزة هي المعايير البيئة التي بني المشروع عليها."

وأشارت المهندسة الفندي أن البرنامج يتبع آلية معينة لتوزيع الفلل السكنية على المستحقين، وهذه الآلية هي التي ستحدد البيوت التي ستوزع على شكل منحة أو قرض.