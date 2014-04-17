أحمد بن محمد يعيّن فيصل بوجسيم مديراً تنفيذياً لمؤسسة محمد بن راشد

أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم قراراً إدارياً بتعيين فيصل بوجسيم مديراً تنفيذياً للمؤسسة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وقال جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: إن فيصل بو جسيم من الكفاءات الإدارية المتميزة والتي تستلهم من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أفكاراً للعمل والتطوير، ومن نهج سموه تستخلص العبر لمتابعة مسيرة العمل الوطني الجاد والمثمر.

وأضاف بن حويرب أن القرار الكريم الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في مفهوم المؤسسة للاستفادة من الكفاءات الوطنية للتأكيد على قيمة الحضور الفاعل للخبرات المحلية في العمل المؤسسي.

وتوجه بن حويرب بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على إيلائه مطلق الاهتمام للمؤسسة معززاً من قيمتها في المعرفة والتنمية، وذلك عبر اختيار الكفاءات الإيجابية التي سيثمر عطاؤها مستقبلاً.

كما أعرب فيصل بوجسيم عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولاه سموه له آملاً أن يكون عند حسن الظن وأهلاً لهذه الثقة.

وكان فيصل بوجسيم يشغل منصب مدير إدارة الدعم المؤسسي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وشغل قبل التحاقه بالمؤسسة عدة وظائف شملت مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في دائرة المالية لحكومة دبي، ثم شغل منصب المدير التنفيذي لشركة زعبيل للاستثمار، ثم رئيس العمليات لصندوق دبي للدعم المالي، ويحمل درجة البكالوريوس في التمويل والصيرفة من جامعة ميزوري الأميركية كما يحمل دبلوم إدارة المال العام من جامعة هارفرد.