شرطة دبي تثمن نشر مشاريع قرقاش للثقافة المرورية

وجه العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، الشكر والتقدير لمجموعة (32) من مشاريع قرقاش على اهتمامهم بالقضايا والمسائل المرورية، ومشاركتهم الفاعلة في نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، إضافة إلى مشاركتهم في فعاليات أسبوع المرور الخليجي تحت شعار (غايتنا سلامتك)، بتخصيص مركبات فارهة من نوع مرسيدس. متمنياً استمرار التعاون بين شرطة دبي والمجموعة لما فيه خدمة المجتمع وضبط أمن الطريق. مشيرا الى أن مثل هذه المبادرات ترفع من الأداء والثقافة المرورية بين كافة أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله راشد ناصر آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة (32) من مشاريع قرقاش والوفد المرافق له، بحضور منى محمد العامري، مدير إدارة مراكز تقديم الخدمة، والنقيب عبدالعزيز حسن الشمري، رئيس قسم التسويق والشراكات.

تضافر الجهود

وأكد المزروعي أهمية تضافر الجهود ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة ومختلف فئات المجتمع، في رسائلها التوعوية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. موضحاً أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية مشتركة.

توعية

وقال سيف المزروعي إن مجموعة (32) من مشاريع قرقاش، قامت بتخصيص (3) مركبات فارهة من نوع مرسيدس لتوعية أفراد الجمهور من مخاطر ارتكاب المخالفات الخطرة، حيث تم وضع ملصقات وشعارات ونصائح مرورية بالإضافة إلى عبارات توعوية في أجزاء المركبة كضرورة التقيد بربط حزام الأمان، وترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، وخطورة الانحراف المفاجئ، والتقيد بالشواخص والسرعات المحددة على الطريق. بالإضافة إلى كلمة (شكراً خليفة).

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور أن الهدف من مشاركة السيارات الفارهة هو توعية الجمهور بالتقيد باللوائح والأنظمة والقوانين المرورية من أجل الحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.