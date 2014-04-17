وزير الأشغال يطلع على احتياجات أهالي الذيد

استقبل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، في مكتبه، وفداً من المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد ضم محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس وخليفة سيف الطنيجي نائب الرئيس ومحمد عبيد الطنيجي عضو المجلس وعلي مصبح الطنيجي مدير البلدية وراشد سالم النداس أمين سر المجلس.

ورفع بن هويدن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على مبادراتهم التي تهدف لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن وتوزيع المساكن على المواطنين لتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري والحرص على تلبية متطلبات واحتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الأشغال العامة وجهودها المتميزة في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن، وكذلك دورهم الكبير في تنفيذ مشاريع الطرق والإسكان في مختلف مناطق الدولة.

شوارع

وعرض الوفد الزائر موضوعات عدة تتعلق بمطالبات المواطنين بحل بعض المشكلات القائمة، لاسيما الحاجة الى شوارع تربط مدينة الذيد وضواحيها عوضا عن الشوارع الترابية الموجودة الآن، ومنها شارعا زبيدة و بوسدرة، وكذلك مشكلة طريق "الذيد ـ سهيلة - رأس الخيمة "وضرورة الإسراع بازدواجية الشارع نظرا لما يسببه من حوادث جسيمة، وإقامة نفق يربط حي تل الزعفران بحي جبل عمر الذي يفتقد وجود شارع يربطه ببقية الأحياء السكنية أو بالطريق الرئيسي، علاوة على ربطه بحي الطيبة، وكذلك صيانة شارع حي السويح الذي يضم مدارس الإناث والشارع الممتد من دوار الشرطة باتجاه مدارس البنين، إضافة إلى أهمية إقامة ــشارع يربط دوار الشاحنات بدوار وشاح.

واطلع وفد المجلس على خطط تطوير البنية التحتية ومشاريع الإسكان التي يتم تنفيذها ضمن الخطط المستقبلية للبرنامج الاستثماري للدولة، وكذلك المشاريع المدرجة ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والمزمع تنفيذها ضمن خطة برنامج زايد للإسكان.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المجلس البلدي درع المجلس الى معالي وزير الأشغال العامة تقديرا وعرفانا بجهوده المتميزة وتواصله الفعال مع مختلف الجهات والمؤسسات.