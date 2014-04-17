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النائب العام بدبي يشرف على قضية الخادمة الأفريقية

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النائب العام بدبي يشرف على قضية الخادمة الأفريقية النائب العام بدبي يشرف على قضية الخادمة الأفريقية

أشرف المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الخادمة الأثيوبية التي أقدمت على طعن وحرق ثلاثة من أبناء العائلة التي تعمل لديها.

وصرح الحميدان بأن النيابة وجهت للمتهمة تهمة الشروع في القتل وأن المتهمة اعترفت تفصيلاً بما نسب إليها وقامت بالتخطيط لارتكاب جريمتها بعناية وجهزت أدوات الجريمة من الماء المغلي وساطور وباغتت المجني عليهم أثناء نومهم.

وأضاف أن فريق التحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار يوسف فولاد رئيس نيابة ديرة والذي انتقل الى مكان الحادث فور إخطار عضو النيابة المناوب، يقوم بالتحقيق في دفاع المتهمة المتمثل في ادعائها أن الباعث على جريمتها هو الانتقام من كفيلتها التي رفضت إنهاء إقامتها وتسفيرها لموطنها لعدم رغبتها الاستمرار في العمل.

وقال النائب العام إن تحقيق دفاع المتهم يعد من واجبات النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجزائية التي يجب أن يكون تحقيقها محايداً إلا أن سوء المعاملة وإن ثبتت لا يعد مبرراً لما ارتكبته المتهمة من جرم ولكن الوقوف على مثل تلك الظروف يعد من الأمور المهمة لتوعية المجتمع والأسر في مثل تلك الظروف. ووجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيق حيث تعذر سؤال المجني عليهم حتى الآن نظراً لظروفهم الصحية التي تحول دون إمكانية سؤالهم.

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