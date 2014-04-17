الرئيس القبرصي: جامع الشيخ زايد منجز حضاري عظيم يدعو للفخر

زار نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي يرافقه وفد، ضم عدداً من الوزراء و المسؤولين القبرصيين، والسفير القبرصي، لدى الدولة. ورافق الرئيس والوفد المرافق له، خلال الزيارة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيسة بعثة الشرف المرافقة لرئيس جمهورية قبرص، وكان في استقبالهم يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

واستهل الرئيس القبرصي ومرافقوه جولتهم في الصرح الكبير، بزيارة ضريح المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المجاور للجامع، حيث دعوا له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين نهجة الحكيم ومبادئه، التي أسهمت في تعزيز ثقافة التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الأمم.

وقام نيكوس أناستاسياديس ومرافقوه بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير وأروقته المختلفة، استمعوا خلالها لشرح من أحد المرشدين الثقافيين، بمركز جامع الشيخ زايد الكبير، دار حول الجامع وتاريخه ودوره الحضاري والثقافي والأساليب المعمارية والزخرفية، التي استخدمت في بنائه والحقب الزمنية، التي تعود إليها، وأعرب عن سعادته بزيارة هذا المعلم المعماري الشهير، مبدياً إعجابه بتصميمه الهندسي الرائع، الذي يعكس جماليات العمارة الإسلامية وخصوصيتها في أبوظبي، مؤكداً أن هذا الصرح الكبير يعتبر درة معمارية فريدة، يحق للإماراتيين أن يفخروا بها.

وقال: إن جامع الشيخ زايد الكبير منجز حضاري عظيم وصرح ديني كبير يجسد رؤية «زايد» ويلخص مسيرته الحافلة بالعطاء، ويعبر عن روحه المفعمة بالإيمان، كما يعكس من خلال مكوناته المعمارية المختلفة، حجم ما حققته دولة الإمارات من إنجازات حضارية في مجال العمران، وغيره من المجالات الأخرى. وفي ختام الزيارة أهدى مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير كتاب «فضاءات من نور» للرئيس القبرصي.