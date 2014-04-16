إجراءات حازمة وتشكيل لجان للقضاء على الحيوانات الضالة والمجهولة بالفيوم

أصدر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم توجيهات مشددة لمديرية الطب البيطري ومديرية الصحة بالفيوم بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة بضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي الحيوانات الضالة التي تسبب الإزعاج للمواطنين .

ووصل إلي مستشفي الفيوم العام 35 مصابًا من أماكن مختلفة فى مدينة الفيوم آثرعقر حيوان ضال لهم وتم عمل اللازم من إسعافات وحقن وأمصال وتم تماثلهم للشفاء وخروجهم جميعًا.

وبناءًا علي تعليمات محافظ الفيوم تم تشكيل لجنة دائمة بمديرية الطب البيطري تضم مدير عام الطب البيطري ومدير الأمراض المشتركة والأطقم المعاونة لهم ، كما تم تشكيل غرفة طوارئ بالمديرية وجميع الإدارات بمراكز المحافظة المختلفة للتعامل مع أي مستجدات ، وتشكيل لجنة مشتركة بين الطب البيطري والطب الوقائي والشرطة والأطقم المعاونة لها للتعامل مع الحيوان المجهول وقد تم تمشيط مدينة الفيوم من الساعة الثانية عشر ليلا حتي الرابعة فجرا بمناطق البارودية والجون والصوفي والشيخة شفاء والكوبري العلوي والبحاري .

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات إلى الدكتور مدحت محمد شكرى ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، بمتابعة الحالات وتوفير الأمصال والعلاج اللازم للحالات ، كما أصدر توجيهات لمدير الطب البيطري بالعمل علي قدم وساق للقضاء والتعامل مع الحيوانات المجهولة .