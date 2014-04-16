إعلاميون يؤكدون رفضهم لقرار رئيس الوزراء بوقف عرض فيلم “حلاوة روح”

أثار قرار رئيس الوزراء بوقف عرض فيلم “حلاوة روح”،جدلا كبيرا على موقع تويتر،وحرص بعض الاعلاميين على تأكيد تحفظهم عليه.

> وعبر تغريدة لها على تويتر كتبت الناقدة حنان شومان. ياعالم المنع لا يحل فساد الفن والسرقة لاتصنع فن بل حرامية فهل منع السجن الحرامى م السرقة فيلم فاسد قاطعه لكن المطالبة بالمنع غلط

> وعلق الاعلامى د.خالد منتصر.هل من مهام رئيس الوزراء محلب وقف فيلم أو منع مسرحية حتى لو كان فيلم لهيفاء أو مسرحية لصافيناز ؟! أنا ضد الابتزاز وهناك جهه اسمها رقابه

> وكتب الاعمى رامى رضوان.”رئيس الوزراء يقرر وقف عرض فيلم حلاوة روح لحين عرضه على الرقابة” وهو كان ماتعرضش على الرقابه؟!!!

وقال الفنان نبيل الحلفاوى.فتح باب المنع للسلطة العليا لن يقتصر فقط على الأسباب الأخلاقية.