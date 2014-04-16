ممرضون بمستشفي قنا العام يضربون احتجاجًا على تعدى المدير على زميلتهم

أضرب العشرات من أعضاء التمريض بمستشفي قنا العام عن العمل مساء اليوم أحتجاجًا على إتهام مدير المستشفي بالتعدي بالضرب على زميلتهم على حد تعبيرهم .

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا ، قد تلقي إخطارًا من نقطة مستشفى العام بقيام عدد من طاقم التمريض بالإضراب عن العمل .

كشفت التحريات قيام المدعوة ” إيمان . ع ” ممرضة بقسم العمليات بمستشفي قنا العام يتحرير محضر ضد مدير المستشفى تتهمة بالتعدى عليها بالضرب والركل وسحلها على الأرض بسبب مشادة كلامية بينهما على العمل فقام على أثرها عدد من زملاؤها بالإضراب عن العمل وتحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم قنا لحين إحالتة لنيابة قسم قنا لتتولى التحقيق .

ومن جانية أوضح الدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة بقنا حدوث مشادة كلامية بين كلا من ” إيمان . ع ” و ” سهام . ع ” ممرضتين بقسم العمليات بالمستشقى والمدير بسبب أمتناعهما عن العمل بالقسم رغم وجود حالات تحتاج إلى أجراء عمليات جراحية ، مؤكدًا أنة أصدر قرارا بنقل الممرضتين للعمل خارج المستشفى لحين الإنتهاء من التحقيقات التى تتم بمعرفة الشئون القانونية يالمديرية .