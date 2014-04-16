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المغنّي دوني والبيرغ وعارضة الأزياء جيني مكارثي يعلنا خطوبتهما

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أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية Jenny McCarthy عن خطوبتها والمغنّي Donnie Wahlberg خلال مقابلة أجرتها معها مقدمة البرامج الأمريكية Barbara Walters ضمن برنامجها "The View".

وقالت McCarthy أنّ المغنّي حضّر لها مفاجأة الأسبوع الماضي بمساعدة ابنها Evan، حيث ركع أرضاً، وعرض الزّواج عليها، وبعدما وافقت على طلبه، قدّم لها Wahlberg خاتم من حجر الصفيري كهدية بمناسبة خطوبتهما.

أمّا عن حفل الزّواج فقالت McCarthy إنهما لم يحددا موعد الزّواج بعد.

ولقد تعرّف الثنائي على بعضهما البعض في الصيف الماضي، ويعد هذا الإرتباط ليس الأول بالنسبة لكلاهما، فـMcCarthy أنهت زواجها الأول في العام 2005 ولديها ابن يدعى Evan، أمّا المغنّي Wahlberg فلقد وقّع على أوراق الطّلاق في العام 2008 ولديه ابنان.

 

 

 

 

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