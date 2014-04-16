"سيدتي نت" يحضر جنازة والدة سميرة سعيد في الرباط

حضرت الفنّانة سميرة سعيد آخر لحظة في تشييع جنازة والدتها الحجّة زهور بناني العزيزي، التي توفّيت عن عمر ناهز 89 عاماً، حيث أقيمت الجنازة في بيت شقيقة سميرة غزلان بنسعيد بحي عكراش، فيما بدا التأثّر واضحاً على سميرة التي وصلت من الإمارات في الدقائق الأخيرة قبل صلاة العصر، إذ ألقت على والدتها نظرة الوداع الأخيرة قبل خروج النّعش مع تلاوة القرآن الكريم وترديد الأذكار، لتدفن في مقبرة الشهداء بالرباط.

وخلال التّشيع بدت سميرة حزينة جداً وتبكي بمرارة على فراق والدتها، التي عانت في المدّة الأخيرة من أمراض الشيخوخة.

ولقد حضر "سيدتي نت" وسط جو من الحزن الشديد، الذي خيّم على عائلة بنسعيد وبناني، وتحفّظ عن التقاط الصور احتراماً لرغبة العائلة.

وتعد سميرة الابنة الوسطى بين البنات والأبناء من عائلة مكوّنة من 9 أفراد .

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