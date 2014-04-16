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مي سكاف تبدأ تصوير ثاني أعمالها للموسم الجديد

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مي سكاف تبدأ تصوير ثاني أعمالها للموسم الجديد مي سكاف تبدأ تصوير ثاني أعمالها للموسم الجديد

بدأت الفنّانة السّوريّة مي سكاف تصوير ثاني أعمالها للموسم الجديد، حيث تتابع حاليّاً في الأردن تصوير مشاهدها في المسلسل الأردني الجديد "طوق الإسفلت"، والذي يجري تصويره بالكامل في منطقة "وادي رم" الصّحراويّة.

مسلسل "طوق الإسفلت" عمل بدوي، من إخراج محمّد حشكي، وتأليف أحمد المغربي، وإنتاج قناة "أبو ظبي".

ويلعب بطولة العمل صبا مبارك، زهير النّوباني، سامر اسماعيل، رشيد ملحس، منذر رياحنة، مي سكاف، بكر قباني، أريج دبابنة، خالد الغويري..

من جهة أخرى، صوّرت سكاف مؤخّراً في العاصمة الأردنيّة عمّان مشاهدها في المسلسل السّوري "رئيس ونساء"، والمخصّص للعرض على موقع "اليوتيوب".

"رئيس ونساء" مسلسل كوميدي ساخر، من كتابة وإخراج السّيناريست السّوري "فؤاد حميرة"، بطولة مي سكاف، جلال الطّويل، حسني سلامة، وعدد من الفنّانين الأردنيّين.

يشار إلى أنّ سكاف شاركت العام الفائت بعمل واحد، وهو الجزء الثّالث من المسلسل السّوري "ولادة من الخاصرة"، والذي حمل اسم فرعي له وهو "ساعات الجمر"، فيما جسّدت شخصيّة أم لشاب يتم اعتقاله بسبب الأحداث في البلاد.

 

 

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