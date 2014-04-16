هالة سرحان إلى القضاء

تعيش الإعلامية هالة سرحان حالة من التّهديد الدّائم، بسبب تطابق اسم برنامجها واسم برنامج آخر يتم تقديمه على القناة الثانية المصرية، لا سيما بعد أنّ هددت رئيسة القناة سرحان باللجوء إلى القضاء، إذا لم تقم بتغيير اسم برنامجها، وهو ما قد يستدعي رضوخ هالة والقائمين على البرنامج لتغيير اسمه.

يُذكر أنّ هالة سرحان غابت لفترة طويلة، ثمّ أعلنت عن عودتها مؤخّراً من خلال برنامج "آن الأوان" الذي يعرض على قناة المحور.

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