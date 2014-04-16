النيابة تعاين موقع مقتل شيخ قبلى بسيناء

عاينت نيابة شمال سيناء، موقع حادث قتل شيخ إحدى عشائر شمال سيناء الأربعاء، على يد مسلحين ملثمين في مركز الشيخ زويد .

وانتقل فريق النيابة إلى موقع مقتل الشيخ “سمير. ا. خ”، الذي تلقى رصاصات وتوفى على إثرها، قبل أن يتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العام، وانتدبت نيابة شمال سيناء طبيبًا شرعيًا لمعاينة الجثة وتحديد أسباب الوفاة وطالبت أجهزة البحث الجنائي بسرعة القبض على الجناة .

ووصلت النيابة إلى مكان الحادث وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة على طريق «العريش – الشيخ زويد» قرب قرية قبر عمير التابعة لمركز الشيخ زويد .