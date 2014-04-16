نقابة الصيادين بشمال سيناء تؤيد السيسي لرئاسة الجمهورية

نظمت نقابة الصيادين بشمال سيناء، مؤتمرًا جماهيريًا بمقعد”ديوان” الحاج عبيد البدارين بالعريش، لتأييد ودعم الفريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وأعلن الحاج سمير السيد نقيب الصيادين بشمال سيناء، عن دعم النقابة للفريق السيسي لرئاسة الجمهورية، ودعم القوات المسلحة في عملياتها الأمنية بشمال سيناء.

وطالب النقيب بانشاء ثلاجات كبرة للأسماك بشمال سيناء، وإنشاء محطة تموين”بنزينة” بميناء العريش لتزويد مراكب الصيد بالوقود، ورفع معاش الصيادين بعد بلوغه سن التقاعد من 110 جنيها في الشهر إلي 1200 جنيها في الشهر، و تخفيض سن التقاعد للصيادين من 65 إلي 55 سنة ، وإنشاء مزارع سمكية علي البحر وبحيرة البردويل وليس علي الأبار.

من جانبها أكدت سلوي الهرش، المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق السيسي بشمال سيناء عن تنظم عدة مؤتمرات جماهيرية بمختلف مقاعد ودوواين العائلات بشمال سيناء لدعم وتاييد الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية .