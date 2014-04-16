السفير الإيطالي بالقاهرة : نتابع عن كثب ما يحدث في مصر

قال سفير إيطاليا لدى مصر ماوريتسيو ماساري ، بأن بلاده تتابع عن كثب ما يحدث في مصر خلال هذه المرحلة معربا عن أمله في أن تم مرحلة الانتخابات الرئاسية كما يتمناها الجميع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء ، بمناسبة قرب افتتاح المدرسة الدولية الإيطالية “ليوناردو دافنشي” لتشمل كل مراحل التعليم بدءا من الحضانة وحتى الثانوية ، مشيرا إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة العملية الانتخابية في مصر ، في إطار من العدالة والنزاهة والشفافية.

وأضاف أن السياحة الإيطالية إلى مصر ، ليست على نفس المستوى مقارنة بالماضي ولكن هناك عودة قريبة بمجرد استقرار الأوضاع في مصر ، موضحا أن المدرسة الإيطالية ستخدم في دعم الشراكة بين البلدين والعلاقات المتميزة بينهما ، ومعترف بشادتها في إيطاليا ومصر وأوروبا.

وأشار إلى القيام حاليا بإعداد برنامج منح دراسية بعنوان “دبلوماسية” ينظمه معهد أبحاث إيطالي قومي لخريجي دول الشرق الأوسط ، لافتا إلى أنه تلقى حتى الآن ما يقرب من 450 طلبا من الراغبين في الالتحاق به حصص منها 70 منحة لأبناء دول الشرق الأوسط ، وقد حصل خريجون وباحثون مصريون على 40 منحة منها تتعلق بإدارة الصيد والبحار ، وحسن استخدام الموارد الغذائية من أجل التنمية المستدامة والعناية بالتراث الثقافي.

ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس إدارة المدرسة الدولية الإيطالية “ليوناردو دافنشي” ورئيس الغرفة التجارية الايطالية المصرية جيانكارول شيفاريللي ، عن قناعته بأهمية اللغة في تنمية العلاقات الثنائية، خاصة وأن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على المستوى الأوروبي.

وقال إنه تم اختيار الأساتذة على أعلى مستوى في جميع المراحل ، لتدريس المواد العلمية ،والرياضيات ،واللغات العربية ،والانجليزية ، كما سيتم تدريس المواد المنصوص عليها في نظام التعليم المصري والدين بالنسبة للمصريين.

وفى سياق متصل ، ذكرت السيدة أميرة بت سوتو مديرة المدرسة ، أن المرحلة الابتدائية مدتها خمس سنوات ، والاعداية 3 سنوات ، والثانوية 4 سنوات ، يتم في نهايتها الالتحاق بالجامعات المصرية أو الايطالية أو الـ (دونبوسكو) دون اجراء أي معادلات .

ومن المقرر أن ، يتم تنظيم يومي 26 و 27 أبريل الحالي ،للقيام بزيارة للمدرسة والتعريف بها للمصريين .

أ ش أ