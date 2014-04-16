العثور على “عظام بشرية” يثير الذعر بقرية جنزور بالمنوفية

سادت حالة من الذعر أهالى قرية جنزور مركز شبين الكوم محافظة المنوفية بعد العثور على جوال ممتلئة بعظام بشرية مدفون على جانب طريق جنزور- المنشأة بجوار ترعة القاصد وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد ببلاغ من أحد المواطنيين حول عثور الأهالى على كيس أبيض اللون بقطر 70 سم به عظام بشرية وتجمع مئات المواطنين بمكان العظام جانب طريق جنزور- المنشأة بجوار ترعة القاصد دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها عظام بشرية لجثث يرجح أنها تم جمعها من المقابر وإنتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة للمعاينة ونقل العظام للمستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.