أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأورمان تنظم قافلة خيرية لضحايا حريق بشطورة بسوهاج

Google+ Print

معرض

قامت جمعية الأورمان اليوم بعمل قافلة خير لمد يد العون لأهالى ضحايا حريق قرية بشطورة مركز طهطا بسوهاج ورغم حالة الحزن التي كانت تخيم على اهالى القرية إلا إن براءة الأطفال وسعادتهم بالملابس الجديدة والهدايا ورؤس الماشية التي قدمتها جمعية الأورمان إعادة البسمة على وجوهم من جديد .

وقام فريق مكتب الأورمان بسوهاج بتنظيم المعرض بحيث يستفيد أهالى جميع الضحايا والمصابين فى وجود لجنة من شباب وأهالى القرية.

وكان اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان قد وعد الأهالى بعمل قافلة خير لتوزيع رؤس ماشية وملابس جديدة وكرتين مواد غذائية بطاطين ولحوم وبناء منازل جديدة وتعريش للمنازل المتضررة ، حيث تم توزيع 25 رأس ماشية تم التامين عليها للأسر الضحايا والمصابين التى ينطبق عليهم الشروط مع عمل بعض الاستثناءات كما تم صرف مبلغ 400 جنية لكل آسرة نقدًا على إن يتم صرف المبلغ عن طريق مكتب بريد شطورة اعتبار من شهر مايو دون خصم رسوم وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ربع مليون جنية ، كما تم بناء منزل وأيضا تم عمل معرض للملابس بقرية بشطورة من اجل اختيار أطفال واهالى الضحايا والمصابين الملابس التى تتناسب وأعمارهم ، كما تم عمل تعريش للمنازل .

وال أحمد ابراهيم مدير مكتب الأورمان بسوهاج أن الجمعية توافق على توصيل المياه لجميع المنازل المحرومة بالقرية وكذلك الكهرباء وإجراء العمليات للمرضى فى مجال طب وجراحات العيون .اهالى شطورة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا