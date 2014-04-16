الأورمان تنظم قافلة خيرية لضحايا حريق بشطورة بسوهاج

قامت جمعية الأورمان اليوم بعمل قافلة خير لمد يد العون لأهالى ضحايا حريق قرية بشطورة مركز طهطا بسوهاج ورغم حالة الحزن التي كانت تخيم على اهالى القرية إلا إن براءة الأطفال وسعادتهم بالملابس الجديدة والهدايا ورؤس الماشية التي قدمتها جمعية الأورمان إعادة البسمة على وجوهم من جديد .

وقام فريق مكتب الأورمان بسوهاج بتنظيم المعرض بحيث يستفيد أهالى جميع الضحايا والمصابين فى وجود لجنة من شباب وأهالى القرية.

وكان اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان قد وعد الأهالى بعمل قافلة خير لتوزيع رؤس ماشية وملابس جديدة وكرتين مواد غذائية بطاطين ولحوم وبناء منازل جديدة وتعريش للمنازل المتضررة ، حيث تم توزيع 25 رأس ماشية تم التامين عليها للأسر الضحايا والمصابين التى ينطبق عليهم الشروط مع عمل بعض الاستثناءات كما تم صرف مبلغ 400 جنية لكل آسرة نقدًا على إن يتم صرف المبلغ عن طريق مكتب بريد شطورة اعتبار من شهر مايو دون خصم رسوم وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ربع مليون جنية ، كما تم بناء منزل وأيضا تم عمل معرض للملابس بقرية بشطورة من اجل اختيار أطفال واهالى الضحايا والمصابين الملابس التى تتناسب وأعمارهم ، كما تم عمل تعريش للمنازل .

وال أحمد ابراهيم مدير مكتب الأورمان بسوهاج أن الجمعية توافق على توصيل المياه لجميع المنازل المحرومة بالقرية وكذلك الكهرباء وإجراء العمليات للمرضى فى مجال طب وجراحات العيون .