حمدي بخيت: الجيش المصري سيدخل للعمق الليبي إذا استشعر الخطر

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني والاستراتيجي:” إن ليبيا لا يوجد بها حكومة مركزية تسيطر على الأمور هناك”، موضحًا :” أن الاعتداءات، التي يتعرض لها المصريون هناك تأتي من قبل الجماعات الإرهابية كنوع من الضغط والابتزاز على الإدارة المصرية “.

وأوضح بخيت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى:” أن الجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا هى عبارة عن إعادة تمركز لكثير من العناصر الإرهابية من أفغانستان، والجهاز السلفي الجهادي، والإخوان، منوهًا بأن هذه الجماعات تتحرك وتراقب من قبل أجهزة استخبارات لدول عظمى ضد مصر.

وأشار الخبير الأمني إلى أن القوات المسلحة المصرية تراقب الوضع بجدية، قائلًا: “نحن في أقصى درجات الانتباه، ولدينا قوات مدربة جيدًا لمواجهة هذه الأمور إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، وسندخل إلى العمق الليبي إذا استشعرت القوات المسلحة الخطر”. وتحدث اللواء عن أن الجيش المصري قادر على حماية الأمن القومي في أي اتجاه استراتيجي، وأي مسرح عمليات في أي جهة من حدود مصر.

وأضاف بخيت: ” أن ليبيا أصبحت دولة تسيطر عليها ميليشيات، وجماعات إرهابية، والجماعات الإرهابية بليبيا تعلم جيدًا قدرة الجيش المصري، مشددًا على ضرورة أن تكون القيادة العسكرية ملتفتة جيدًا لمثل هذا الأمر”. واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته واصفًا ما يسمى بالجيش المصري الحر عبارة عن خزعبلات، موضحًا أن التقديرات الأمنية لا تغفل مثل هذه التهديدات، مضيفًا: “مصر تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.