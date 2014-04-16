نيجيريا تستضيف المنتدى الإقتصادى لإفريقيا رغم تفجيرات أبوجا

تستضيف العاصمة النيجيرية أبوجا النسخة 24 للمنتدي الاقتصادي الدولي ، حول أفريقيا في الفترة من 7 مايو ولمدة ثلاثة أيام .

> حيث ذكرت وسائل إعلام نيجيرية اليوم الأربعاء ، أن المنتدى سيحضره العديد من زعماء العالم لبحث الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو ، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدول الأفريقية ، وخلق المزيد من فرص العمل ، مشيرة إلى أن المنتدي سيتم عقده في أبوجا رغم التفجيرات الأخيرة بها والتي قتل وأصيب فيها العشرات .

> يشار إلى أن محللين اقتصاديين ، قالوا إن نيجيريا أصبحت أقوى قوة اقتصادية في القارة الإفريقية بدلا من جنوب أفريقيا علي خلفية جهود الحكومة النيجيرية ، لاستغلال البترول في دفع عجلة الاقتصاد ، متوقعين أن تصبح نيجيريا من بين الـ 20 دولة الأقوى اقتصاديا في العالم في غضون الأعوام القادمة.

أ ش أ