رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان

عقد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً اليوم الاربعاء ، ضم محافظ البنك المركزى هشام رامز ووزيرى الكهرباء محمد شاكر ، والتموين خالد حنفي.

> تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها قيام وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية للمواطنين استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية بعد نقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، حيث يجرى الآن تطوير آليات عمل تلك المجمعات وإعادة هيكلتها وتحديث منافذ البيع (تزيد على 7000 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية) ، حيث سيتم من خلال تلك المنافذ طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة مثل الخضروات الطازجة واللحوم والبقوليات المحلية والمستوردة وغيرها وبأسعار تقل عن سعر السوق.

> كما تم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لتطبيق منظومة رغيف الخبز الجديدة التى تم البدء فى تطبيقها يوم الأحد 13 الجارى فى محافظة بورسعيد تمهيداً لتطبيقها فى باقى مدن القنــــاة بحلول نهاية شهر أبريل الجــــارى. وفى هذا الصدد أكد وزير التموين أن المنظومة الجديدة حققت نجاحاً ملحوظاً حيث اختفى التزاحم على المخابز فى بورسعيد وزادت ساعات عمل تلك المخابز على مدار اليوم بعد أن كانت تغلق قبل الظهر.

> وأضــاف الوزير أن المنظومة الجديدة تخدم مصالح كافة الأطراف ، وأنه تم صياغتها بعد مشاورات مطولة مع كل أصحاب الشأن، مشيراً إلى أن المنظومة السابقة كانت بها ثغرات تتيح الفساد والتلاعب، ولم تكن تفيد المواطن الذى يستحق الدعم الكبير الموجه من ميزانية الدولة لرغيف الخبز.

> من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى مناقشة جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فى إطار سعى الحكومة لمواجهة مشكلة نقص مصادر الطاقة التقليديــــة. وفى هذا الإطار أكد رئيس الوزراء على أن الطاقة الشمسية تمثل مستقبل الطاقة فى مصر، وأنه يجب العمل من الآن على زيادة تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، فى إطار مزيج الطاقة الجديد الذى تسعى الحكومة لتطبيقه.

> كما اطمأن رئيس الوزراء على التنسيق الجارى بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

أ ش أ