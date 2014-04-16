سيف اليزل: “الجيش المصري الحر” يُمول من قطر وتركيا وجنوده من طلاب الأزهر

كشف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجي، عن تفاصيل ما أطلقت عليه بعض الصحف الأجنبية “الجيش المصري الحر”، الذي يجري تدريبه وإعداده في ليبيا.

ويتكون الجيش المصري الحر، من طلاب جامعة الأزهر، المنتمين لجماعة الإخوان، وعناصر يمنية، ومن تنظيم القاعدة، مؤكدا أن تكوين الجيش الحر جاء بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بأفغانستان.

ويجري الجيش الحر تدربياته في ليبيا بقيادة إسماعيل الصلابى، وكانى السيوفي، ويمولهم القيادي الإخواني محمود عزت، الذي يقود الهجوم من أحد الفنادق في قطاع غزة يسمى “غزة بيتش”.

ويتلقى غانم القبيسى، أحد أهم قيادات الجيش المصري الحر، تعليماته من خيرت الشاطر.

وأشار اليزل خلال لقائه مع برنامج “90 دقيقة”، الذي يعرض على قناة “المحور”، ويقدمه أسامة منير، إلى أن “أبو فهد الرزازي” هو من يقوم بتدريب عناصر الجيش الحر في ليبيا.

ونفى اليزل، اشتراك الولايات المتحدة، في دعم الجيش المصري الحر، لأن ذلك يعتبر غباء سياسيا.

واتهم كلا من إيران، وتركيا، والمخابرات القطرية، بإمداد الجيش المصري الحر بالمعلومات اللازمة، للوصول إلى أفضل النقاط، التي تنتقل فيها عناصر الجيش المصري الحر، وعددهم 700 عنصر، إلى الحدود المصرية.

وأوضح اليزل، أن الإخوان اختاروا ليبيا لإجراء عمليات التدريب العسكري، لما تعانيه من انفلات أمني.

وأكد أن كل من ينضم إلى الجيش المصري الحر، هو بلطجي محترف، يعمل من أجل الأموال، أو طالب إخوانى يريد أن يتولى منصبًا قياديًا في الجماعة، أو مجموعة من الشباب العاطلين الذين يريدون زيادة دخلهم.