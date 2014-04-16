وزارة الصحة تطمئن الجمهور بشأن فيروس كورونا

تطمئن وزارة الصحة وهيئة الصحة أبوظبي الجمهور حول الوضع الصحي للحالات التي تم تقصيها الأسبوع الماضي من خلال فحص المخالطين للمريض المصاب بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأكدت الوزارة والهيئة ان حالات المرضى مستقر صحيا ولا تظهر على أي منهم أية أعراض مرضية ومن المتوقع أن يتخلصوا من الفيروس ذاتيا بدون علاج خلال 10 الى 14 يوما ..وأوضحتا ان الحالات تم ابقاؤها في المستشفيات وهي لا تشكل أية خطورة على الجمهور أو المرضى.

ودعت الوزارة والهيئة الجمهور لتجنب الالتفات إلى الشائعات أو تداولها وتدعوهم إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات التي تتعامل مع الموضوع بكل شفافية .

وأكدت كل من وزارة الصحة وهيئة الصحة أبوظبي أن الوضع العام لفيروس كورونا لا يدعو للقلق ..داعيتين الجمهور إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

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