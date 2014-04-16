الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خاصة غربا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار ولبعض الأتربة أحيانا ظهرا وتزداد الرطوبة نسبياً في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية .

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الليل والصباح وتكون شمالية - شمالية غربية / 15 - 30 / 38 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط _ يضطرب أحيانا ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وستة اقدام بالعمق .

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 44 دقيقة بعد الظهر وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 27 دقيق صباحا وفي تمام الساعة الثامنة وست دقائق مساء .

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