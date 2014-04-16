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حفلات جديدة للفنان عبد المجيد عبدالله في الكويت وباريس ولندن

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حفلات جديدة للفنان عبد المجيد عبدالله في الكويت وباريس ولندن حفلات جديدة للفنان عبد المجيد عبدالله في الكويت وباريس ولندن

بعد النّجاح الكبير الذي حققته حفلته الغنائية في دبي، يعتزم نجم الأغنية الفنّان عبد المجيد عبدالله، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة روتانا سالم الهندي، لإحياء حفلات غنائية ساهرة في الكويت ولندن وباريس.

ولقد عَلم "سيدتي نت" أنّ عبد المجيد عبدالله أبدى سعادته الكبيرة بعد النّجاح السّاحق لحفلته في دبي، والتي سيتمّ عرضها قريباَ، وهو قد تحمّس لفكرة سالم الهندي بشأن العودة إلى إحياء الحفلات الغنائية الرّاقية، بإشراف روتانا في الصّيف، في عدة عواصم أوروبية، اختار منها عبدالمجيد لندن وباريس.

أما بالنسبة إلى دول الخليح فشدّد عبدالمجيد على ضرورة تقديم حفلة في الكويت، نظراَ إلى الجمهور الكويتي الكبير الذي توافد لحضور حفلته التي أحياها في دبي.

 

 

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