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عبدالعزيز السيكرين في عملين خلال شهر رمضان

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عبدالعزيز السيكرين في عملين خلال شهر رمضان عبدالعزيز السيكرين في عملين خلال شهر رمضان

يستعدّ الممثل السعودي عبدالعزيز السيكرين لتصوير دوره في المسلسل السّعودي الجديد "سنين الحصاد"، من إخراج ضيف الله الحارثي وإنتاج محمد داغستاني.

وأوضح السيكرين أنّه سعيد بالمشاركة في "سنين الحصاد"، لأنّه مسلسل تراثيّ، يحكي جزءاً من تاريخ المملكة، موضّحاً أنّ التّصوير سيتمّ في العاصمة الرياض، فيما سيُعرض العمل على شاشة التلفزيون السّعودي خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار السيكرين إلى أنّه انتهى مؤخّراً من تصوير دوره في المسلسل الكوميدي الجديد "خميس بن جمعة"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية، لافتاً إلى أنّ العمل هو من تأليف مازن طه، ومن إخراج محمد العوالي، فيما يضطلع ببطولته: فايز المالكي ومحمد المنصور وسعاد علي وفخرية خميس وراشد الشمراني وعوض عبدالله.

 

 

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