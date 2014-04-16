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تقرير – تشيلسي وريال مدريد يدرسان مبادلة أوسكار بمودريتش

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تقرير – تشيلسي وريال مدريد يدرسان مبادلة أوسكار بمودريتش تقرير – تشيلسي وريال مدريد يدرسان مبادلة أوسكار بمودريتش

ذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن أحد وكلائ اللاعبين أصحاب القوة الكبيرة في سوق الكرة الأوروبية، يرغب في مبادلة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بأوسكار اللاعب الصاعد في صفوف تشيلسي.

ريال مدريد يسعى لدعم صفوفه بلاعبين جدد في وسط الملعب، ويدرس ضم لاعب صاحب نزعة دفاعية، وأخر يكون أقرب لصانع الألعاب.

ويرغب ريال مدريد في ضم أوسكار لاعب تشيلسي، لأن الأخير يملك الإبداع المطلوب، وفي الوقت نفسه لوكا مودريتش ليس صانعا للعب بل هو إلى الارتكاز الدفاعي أقرب.

وبحسب التقرير، يرغب في تشيلسي في المقابل ضم لاعب وسط يستطيع الوقوف على كرته وحمايتها من ضغط المنافسين، مالا يتوافر في أوسكار، لكنه موجود في مودريتش.

وكان تشيلسي قد أبدى رغبته في ضم مودريتش خلال الصيف قبل الماضي، لكن ريال مدريد انتصر بعرض أكبر ماليا.

ويعد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي من أكبر المتيمين بقدرات مودريتش، وهو من جلبه لريال مدريد حين كان البرتغالي مديرا فنيا للميرنجي.

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