“الكهرباء”: قطع التيار لفترات طويلة لمدة 10 أيام بداية من الغد

أكد الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تسعى لتوفير البترول بالتنسيق مع وزارة البترول لتجنب قطع الكهرباء، مضيفا أن تأثير أعمال الصيانة بأحد حقول الغاز التابع لوزارة البترول سوف ينتج عنه تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لنقص الوقود خلال 10 أيام بداية من الغد.

ونفى محمد اليماني، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج ” يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، عدم تأثير محافظات دون الأخرى قائلا ” المشكلة سوف تكون على جميع المحافظات “.

والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن أعمال صيانة بأحد حقول الغاز الذي سيؤثر على إنتاج التيار الكهربائي لمدة 10 أيام.