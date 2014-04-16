أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“الكهرباء”: قطع التيار لفترات طويلة لمدة 10 أيام بداية من الغد

Google+ Print
“الكهرباء”: قطع التيار لفترات طويلة لمدة 10 أيام بداية من الغد “الكهرباء”: قطع التيار لفترات طويلة لمدة 10 أيام بداية من الغد

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تسعى لتوفير البترول بالتنسيق مع وزارة البترول لتجنب قطع الكهرباء، مضيفا أن تأثير أعمال الصيانة بأحد حقول الغاز التابع لوزارة البترول سوف ينتج عنه تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لنقص الوقود خلال 10 أيام بداية من الغد.

ونفى محمد اليماني، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج ” يحدث في ” على قناة “إم بي سي مصر”، عدم تأثير محافظات دون الأخرى قائلا ” المشكلة سوف تكون على جميع المحافظات “.

والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن أعمال صيانة بأحد حقول الغاز الذي سيؤثر على إنتاج التيار الكهربائي لمدة 10 أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»