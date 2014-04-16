أحمد حلمى ينفى قيامة بتسجيل مسلسل “العملية ميسى”

نفى الفنان أحمد حلمي صحة ما نشر عن قيامة حاليا بتسجيل مسلسله “العملية ميسي”، موضحا أن مشغول بتصوير فيلمة “قطن وفار”مع المخرج عمرو سلامة،ومؤكدا على ان مسلسلة ليس كارتون كما نشر.

> وكان أحد المواقع قد نشر أن التسجيل بدأ بالفعل منذ يومين، لكي ينتهي إعداده قبل حلول شهر رمضان، وأن العملية ميسي” مسلسل كارتوني كان من المقرر عرضه في موسم رمضان 2013، وتأجل المشروع بالكامل بسبب انشغال أبطاله إلى رمضان 2014.

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