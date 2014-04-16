أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: منظومة الخبز فى النظام السابق كانت فاسدة

Google+ Print
وزير التموين: منظومة الخبز فى النظام السابق كانت فاسدة وزير التموين: منظومة الخبز فى النظام السابق كانت فاسدة

قال خالد حنفى وزير ، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تم نقل تبعيتها لوزارة التموين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المواطن المصرى فى المتوسط كان نصيبه من الخبز رغيف وأن التجربة أثبتت فى محافظة بورسعيد أن الأسر لا تستهلك كمية كبيرة من الخبز وأنه عقد جلسات متواصلة وجلس مع العمال الذين يعملون بالمخابز للخروج بمنظومة الخبز الجديدة.

وأشار حنفى إلى أن الفساد لم يكن فساد أشخاص ولكنه كان فساد منظومة وأنه تم العمل باجتهاد للقضاء على الفساد نهائيا، ولم يكن هناك طرف مذنب فى النظام السابق بل كانت منظومة فاسدة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ