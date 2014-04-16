وزير التموين: منظومة الخبز فى النظام السابق كانت فاسدة

قال خالد حنفى وزير التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تم نقل تبعيتها لوزارة التموين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المواطن المصرى فى المتوسط كان نصيبه من الخبز رغيف وأن التجربة أثبتت فى محافظة بورسعيد أن الأسر لا تستهلك كمية كبيرة من الخبز وأنه عقد جلسات متواصلة وجلس مع العمال الذين يعملون بالمخابز للخروج بمنظومة الخبز الجديدة.

وأشار حنفى إلى أن الفساد لم يكن فساد أشخاص ولكنه كان فساد منظومة وأنه تم العمل باجتهاد للقضاء على الفساد نهائيا، ولم يكن هناك طرف مذنب فى النظام السابق بل كانت منظومة فاسدة.