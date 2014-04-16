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ضبط 5 مراكب مخالفة تقوم بالصيد داخل محميات الجزر الشمالية بالغردقة

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ضبط 5 مراكب مخالفة تقوم بالصيد داخل محميات الجزر الشمالية بالغردقة ضبط 5 مراكب مخالفة تقوم بالصيد داخل محميات الجزر الشمالية بالغردقة

تمكنت وزارة الدولة لشئون البيئة، من خلال جهاز محميات البحر الأحمر، بالتعاون مع القوات البحرية بالغردقة، من ضبط 5 مراكب صيد مخالفة، قاموا باصطياد خيار البحر وأسماك للزينة بشباك وأدوات صيد مخالفة داخل نطاق محميات الجزر الشمالية بالغردقة.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد أبو السعود، الأمين العام لجهاز شئون البيئة المشرف على قطاع الفروع، إن دورية البيئية قامت بالقبض على المراكب المخالفة ومصادرة ما قاموا باصطياده، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الغرامات.

ويذكر أن الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أصدرت توجيهاتها بضرورة تكثيف دوريات المراقبة البحرية نظراً لزيادة مخالفات الصيد الجائر بالمنطقة وتأثيره على الموارد الطبيعية الموجودة بالمنطقة ويضر البيئية ويؤثر على السياحة.

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