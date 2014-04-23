حزب الحركة الوطنية المصرية يكرم الأمهات والأيتام ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أقامت أمانة المرأة بحزب الحركة الوطنية المصرية ببني سويف احتفالا بيوم الوفاء حضره د/ عبد الجواد أبو هشيمة أمين عام الحزب و علي عبد العال أمين الشئون المالية ومحمد شعبان أمين التنظيم وسيد عبد الله الأمين المساعد ومريم حنا أمينة المرأة وأمناء الوحدات الحزبية وأمينات المرأة بالمراكز والعديد من الأطفال والأمهات كما حرص العديد من رواد العمل الاجتماعي علي حضور الاحتفالية .

أعرب أمين الحزب عن سعادته للاحتفال بيوم الوفاء الذي يتم فيه تكريم الأمهات المثاليات والأطفال الأيتام وأكد علي ضرورة استمرار تقديم الرعاية والمساعدة الاجتماعية لهم .

وتحدث علي عبد العال أمين الشئون المالية مشيرا إلي سماحة الأسر المصرية الأصيلة التي تتسم بالعطاء والحب والمشاركة والتآلف والتعايش .

وأكدت مريم حنا أمينة المرأة أن الاحتفالية تقام عرفانا وإجلالا بدور الأم وتحملها المسئولية الأولي في تربية أبنائها وأشارت أن هذه الاحتفالية لن تكون الأولي لنشاط أمانة المرأة وأشارت أن الحزب يهدف إلي مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وتفعيل روابط التواصل الإيجابي، والاحتفال بالمناسبات العامة.

وقام د. عبد الجواد أبو هشيمة أمين عام الحزب وأعضاء الأمانة بتوزيع الهدايا وشهادات التكريم علي الأمهات والأطفال والطالبة نداء نبيل عبد المنعم من قرية جزيرة المساعدة بالواسطي والفائزة الأولي في مسابقة الإبداع ورسوم الأطفال .

شبكةعيونالإخبارية

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