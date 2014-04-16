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ميسى يتعرض للانتقاد بعد أن ضبط متلبسا بـ “التثاؤب”

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ميسى يتعرض للانتقاد بعد أن ضبط متلبسا بـ “التثاؤب” ميسى يتعرض للانتقاد بعد أن ضبط متلبسا بـ “التثاؤب”

تعرض النجم الاشهر ليونيل ميسى ، لانتقادات حادة فى اسبانيا ، بعد ان شوهد وهو يتثاءب اثناء تدريبه مع ناديه برشلونة امس الثلاثاء .

وقد فوجئ اللاعب الارجنتينى الشهير عندما تعرض لعاصفة من النقد فى الصحف الاسبانية ، بسبب هذه الواقعة حيث أنها اتهمته بأنه يوفر جهده وطاقته لكأس العالم القادم ، دون أن يبذل قصارى جهده مع البارسا ، الذى تراجع اداؤه بصورة واضحة فى الاسابيع الاخيرة .

وكانت احدى القنوات التليفزيونية الاسبانية ، قد عرضت لقطات مصورة لميسى وهو يتثاءب كما بدا كما لو كان غير مهتم بما يفعله أثناء تدريب فريق البارسا امس .

ورغم ان ، تلك اللقطات كانت قصيرة للغاية ، إلا أن الصحف الاسبانية ، ذكرت انها كافية لتوضح انه لا يبذل الجهد الكافى فى التدريب مؤكدة ، انه ليس من المقبول على الإطلاق من لاعب بحجم ومكانة ميسى ، أن يتدرب بمثل هذا الأسلوب الذى اتسم بالخمول الواضح .

أ ش أ

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