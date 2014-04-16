الفنان محمد المنصور أغلى نجم عربي في السعودية

انتهى النجم الكويتي محمد المنصور من تصوير دوره في بطولة المسلسل السعودي الكوميدي الجديد "خميس بن جمعة" أمام نجم الكوميديا السعودية فايز المالكي، وذلك في العاصمة الرياض، وسيعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل على شاشة "روتانا خليجية".

وأكدت مصادر خاصة لـ "سيِّدتي نت" أن الفنان محمد المنصور يعد أغلى نجم عربي يشارك في الدراما السعودية، حيث حصل نظير مشاركته في مسلسل "خميس بن جمعة" على مليون ونصف المليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "خميس بن جمعة" متصل منفصل من تأليف الكاتب السوري مازن طه، وإخراج الأردني محمد العوالي، وبطولة باقة من نجوم السعودية والخليج، ومنهم: فايز المالكي، ومحمد المنصور، وسعاد علي، وفخرية خميس، وراشد الشمراني، وعوض عبدالله، وعبدالعزيز السيكرين.

كما يشارك المنصور في بطولة مسلسل سعودي آخر بعنوان "وجوه محرمة" يتم تصويره حالياً في العاصمة الرياض، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم على التلفزيون السعودي وتلفزيون قطر، وهو عمل متصل تدور أحداثه حول حياة عائلة سعودية تعيش في الرياض، وترصد التحولات التي تحدث لها خلال 50 عاماً، وهو من إخراج ماجد الربيعان، وإنتاج خالد الراجح، وبطولة كل من: محمد المنصور، وتركي اليوسف، وعبدالرحمن الخريجي، وأميرة محمد، وأغادير السعيد، وابتسام عبدالله، ومحمود سعيد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"



