تأجيل محاكمة 64 من قيادات الإخوان بالشرقية لنهاية أبريل الحالي لسماع الشهود

قررت محكمة بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار صلاح حريز ، وعضوية كل من المستشارين “أحمد أبا زيد ، وشريف بركات ، وحضور المستشار محمد العوضي رئيس النيابة الكلية .وسكرتارية أحمد رزق” تأجيل جلسات محاكمة 64 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ، الذى حضر منهم 33 قيادى وباقى المتهمين هاربين ، لجلسة 27 من شهر أبريل الحالي، وذلك للسماع لأقوال الشهود وضم دفتر الأحوال المطلوب .

ومن أبرز المتهمين القيادي فريد إسماعيل رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل , والطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول ,محبوسين ,والهاربين القيادي أمير بسام والمهندس عزت بدوي نائب محافظة الشرقية السابق والمتهمين في أربع قضايا منها التحريض على العنف وإضرام النيران في كمين قرية الصحافة التابعة لمركز ، وتعطيل الدستور ، وتخريب المنشأت ومنها كلية الحقوق جامعه الزقازيق ، وكلية الهندسة .

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية ، قد أحالت 53 من أعضاء الأخوان لمحكمة الجنايات بتهمة حرق وحدة كمين الصحافة بمركز مشتول السوق ووحدة الإسعاف ، في أحداث في فض إعتصام رابعة العدوية والانضمام لجماعة الإرهابية والتحريض على العنف .