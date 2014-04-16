جنايات سوهاج تقضي بالسجن 15 سنة لعامل قتل شقيقه بسبب خلاف مالي‎

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل بالسجن 15 سنة لإدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما ، بمدينة المنشاة .

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الماضي ، عندما تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مركز المنشاة ، بعثور الأهالي علي جثة المدعو حماده علي محمود 23 سنة عامل ، مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسم ، وغارقة في الدماء ، داخل منزل مهجور بالمدينة .

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه المدعو ” محمود ” 25 سنة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيقات ، والتي أحالته لمحكمة الجنايات فأصدرت حكمها السابق .