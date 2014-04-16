حكم نهائي بصحة تعاقد وملكية وحيازة أبوالعينين لمساحة 259 فدانا بتفريعة جنيفة

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة اليوم الأربعاء ،في جلستها برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، بحكم نهائي وبات بصحة تعاقد وصحة ملكية وحيازة رجل الأعمال محمد أبوالعينين وشركائه ، لمساحة 259 فدانا بتفريعة جنيفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

> وأكدت المحكمة فى حكمها بصحة عقد البيع الصادر من وزارة الزراعة ،لأبو العينين ونفاذه بين طرفيه، وصحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة، وأن الآثار القانونية للعقود تنصرف في مواجهة أطرافها، ومن ثم ليس لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أية صفة .

> وأيدت المحكمة في الحكم ما جاء بالأحكام النهائية الباتة السابق صدورها لصالح أبوالعينين في الدعاوى أرقام 1956، 16491 لسنة 1996، و2610، و5263 لسنة 97 والتى تأيدت بحكم نهائي وبات في 17/12/2007، والتي قضت جميعها بأن حيازة وتعاقد أبوالعينين وشركائه للأرض قانونية ومستقرة وهادئة ، وقضت بمنع تعرض الشركة لأبوالعينين وغيره من المستثمرين فى ملكيتهم للأرض .

أ ش أ