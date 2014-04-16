أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حكم نهائي بصحة تعاقد وملكية وحيازة أبوالعينين لمساحة 259 فدانا بتفريعة جنيفة

Google+ Print
حكم نهائي بصحة تعاقد وملكية وحيازة أبوالعينين لمساحة 259 فدانا بتفريعة جنيفة حكم نهائي بصحة تعاقد وملكية وحيازة أبوالعينين لمساحة 259 فدانا بتفريعة جنيفة

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة اليوم الأربعاء ،في جلستها برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، بحكم نهائي وبات بصحة تعاقد وصحة ملكية وحيازة رجل الأعمال محمد أبوالعينين وشركائه ، لمساحة 259 فدانا بتفريعة جنيفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
> وأكدت المحكمة فى حكمها بصحة عقد البيع الصادر من وزارة الزراعة ،لأبو العينين ونفاذه بين طرفيه، وصحة ملكية وحيازة وتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة، وأن الآثار القانونية للعقود تنصرف في مواجهة أطرافها، ومن ثم ليس لشركة الجديدة للإسكان والتعمير أية صفة .
> وأيدت المحكمة في الحكم ما جاء بالأحكام النهائية الباتة السابق صدورها لصالح أبوالعينين في الدعاوى أرقام 1956، 16491 لسنة 1996، و2610، و5263 لسنة 97 والتى تأيدت بحكم نهائي وبات في 17/12/2007، والتي قضت جميعها بأن حيازة وتعاقد أبوالعينين وشركائه للأرض قانونية ومستقرة وهادئة ، وقضت بمنع تعرض الشركة لأبوالعينين وغيره من المستثمرين فى ملكيتهم للأرض .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»