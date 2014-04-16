"المحامين": إجمالى اشتراكات العلاج 49 مليوناً.. و233 ألف مستفيد حتى الآن

أعلن سامح عاشور النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن عدد المشتركين فى مشروع العلاج من المحامين وأسرهم وصل إلى 233 ألفا و474 مستفيداً، من بينهم 162 ألفاً و189 محاميا، و71 ألفا و 285 من أسر المحامين، بإجمالى 233474 مستفيدا.

وأكد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن إجمالى اشتراكات العلاج المسددة حتى الآن بلغت 49،316،754 جنيها، وأن إجمالى مبالغ الخطابات الصادرة حتى الآن للمستفيدين من مشروع العلاج: 57،215،813 جنيها، وأن الفارق بين إيرادات ومصروفات مشروع العلاج هو 7،899،059 جنيها.

وقال "عاشور" إن مشروع العلاج حقق بعض الإنجازات بعد الزيادات المقررة هذا العام، أبرزها أنه تم التعاقد مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لتخفيض سعر جرعة الانترفيرون (لعلاج فيروس سى) لتصبح 250 جنيه بدلا من 1080 جنيها تتحملها النقابة كاملة بمستشفيات (القاهرة الجديدة- القبطى- القاهرة الفاطمية- هليوبوليس) كمرحلة أولى تعمم بعد ذلك على باقى المحافظات خلال شهر.

وأضاف أن النقابة تعاقدت أيضا مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصرف الأدوية للمحامين بنصف السعر الرسمى (تخفيض 50%) بعد الحصول على تحويل للصيدلية من إدارة مشروع العلاج وذلك فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية فورا ثم محافظات البحيرة والشرقية وبور سعيد والسويس خلال أسبوع، ثم باقى المحافظات خلال شهرين .

وأوضح "عاشور" أن من انجازات مشروع العلاج أنه لأول مرة مساهمة النقابة بنسبة 90% من الحد الأقصى فى الأدوية الخاصة بأمراض الالتهاب الكبدى وما بعد زراعة الكبد والكلى والسرطانات والعلاج الكيماوى والإشعاعى، وأن طلبات العلاج يتم إنجازها بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب لإدارة مشروع العلاج.