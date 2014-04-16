وزير الاتصالات يوافق على دراسة إنشاء قرية ذكية ثانية بمساحة 50 فدان بأسيوط

أشاد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإنجازات التى حققتها محافظة أسيوط فى كافة المجالات وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مؤكدًا على رغبته انشاء قرية ذكية ثانية على مساحة 50 فدان بمدينة اسيوط ليتم الانتهاء منها القريب العاجل لتلبى احتياجات وطموحات شباب وأهالى أسيوط لحين الانتهاء من مشروع القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة .

جاء ذلك خلال افتتاحه ورش ” المستقبل … صناعة تكنولوجيا معلومات قادرة علي المنافسة ” بمقر الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط بحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرفة التجارية المصرية وحسين الجريتلى رئيس هيئة تنمية صناعات التكنولوجيا “إيتيدا”وممثلى الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات ومجدى سليم سكرتير عام المحافظة وإبراهيم أبو العيون عبد الناصر رئيس الغرفة التجارية بأسيوط.

وأكد اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط ان زيارة وزير الاتصالات للمحافظة اليوم والتى تفقد وافتتح خلالها مركز خدمة العملاء بسنترال غرب أسيوط وتفقد حركة سير العمل بمكتب بريد أسيوط الرئيسى بالإضافة الى معاينة موقع إنشاء مشروع التنمية العمرانية لمنتجع أسيوط السكنى والذى سيقام على مساحة 900 فدان شمال غرب مدينة أسيوط مابين شركتى الأسمنت والبترول دفعته الى الإعلان عن إنشاء قرية ذكية أخرى على أرض المحافظة نظرًا لتوفر المقومات البشرية والطبيعة والتى تذخر بها المحافظة قائلا ” قادرون على إحداث نهضة تكنولوجية ” مشيرًا إلى استجابته لكل طلبات أهالى محافظة أسيوط المتعلقة بمكاتب البريد والاتصالات .

وتم خلال الورش إستعراض مشروعات ومبادرات ودور الحاسبات الآلية والبرمجيات وإستعراض الخطط المقترحة فى الفترة من عام 2014 إلي 2017 وإستراتيجيات الشعبة نحو صناعة تكنولوجيا معلومات تنافسية ،وفى نهاية ورش العمل قام الوزير بتكريم بعض شباب المتدربين ضمن مجموعات من شركات الحاسب الآلي بأسيوط .