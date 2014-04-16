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مقتل تكفيريين أثناء قيامهما بمراقبة تحركات القوات المسلحة بشمال سيناء

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مقتل تكفيريين أثناء قيامهما بمراقبة تحركات القوات المسلحة بشمال سيناء مقتل تكفيريين أثناء قيامهما بمراقبة تحركات القوات المسلحة بشمال سيناء

تمكنت  قوات الأمن، صباح اليوم، الأربعاء من مداهمة عدة بؤر إرهابية وإجرامية بمناطق حى الصفا بالعريش – قرية المهدية بالشيخ زويد.

وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن الحملة أسفرت عن مقتل تكفيريين بقرية المهدية أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات ، حيث عثر بحوزتهم على قنبلة يدوية و3 جهاز لاسلكى ووثائق مدون بها معلومات عن القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.

كما تم القبض على  37  فرد ما بين اربين من تنفيذ أحكام – قضايا مخدرات – مشتبه بهم وجارى فحصهم أمنياً، بخلاف ضبط 31 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أو أوراق .

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